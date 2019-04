Frauen schminken sich Schläge ins Gesicht

Jede fünfte Frau - also 20 Prozent der Frauen - ab 15 Jahren waren oder sind hierzulande körperlicher oder sexueller Gewalt ausgesetzt. Eine Zahl, die in unserer vermeintlich modernen Gesellschaft erschrecken lässt. 2018 wurden in Österreich 41 Morde an Frauen begangen. 2014 waren es „nur“ 19. Die Zahlen sind alarmierend. Doch einigen Instagram-Userinnen die scheinbar und hoffentlich noch keine Erfahrung mit Gewalt machen mussten, sehen ein blaues Auge und eine aufgeplatze Lippe eher als süßen Style.