„Meine Rülpser haben bereits einen Award gewonnen“

„Als Jugendlicher hatte ich das Glück, das meine Eltern im Keller ein eigenes kleines Home-Studio hatten. Da konnte ich mir schon viel Wissen aneignen und habe sehr viele Songs aufgenommen. Am wichtigsten in diesem Metier ist ,learning by doing‘“, erklärt der 43-Jährige. Am meisten freut es ihn, dass er jeden Tag kreativ arbeiten kann. „Natürlich ist es auch toll, mit vielen verschiedenen Schauspielern und Musikern arbeiten zu dürfen und viel Abwechslung zu haben. Fad wird mir nie. Einmal musste ich bei Michael Niavarini zuhause das Audiomenü bei seinem Fernseher einstellen.“