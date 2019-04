Junges Super-Trio verhindert Waldbrand am Attersee

Zahlreiche „Osterfeuer“ beschäftigten die Einsatzkräfte am Wochenende: Im Weißenbachtal am Attersee verhinderte ein junges Super-Trio einen Waldbrand, in Thalheim/Wels brannte ein Christbaumwald nieder. In Antiesenhofen entzündete ein Böller eine Thujen-Hecke und in Kirchheim/I. verursachten Akkus einen Brand.