Was „Jennes‘ Lied“ über Daenerys und Jon verrät

Bei den Spekulationen über das Ende ist jetzt vor allem ein in der zweiten Folge von Briennes‘ Knappen Podrick Payne gesungenes Lied in den Mittelpunkt geraten. In einer Szene in der langen Nacht vor der Ankunft des Nachtkönigs und seiner untoten Armee in Winterfell sitzen mehrere der Hauptfiguren zusammen am wärmenden Feuer eines Kamins.