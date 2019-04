Unglaubliches Kunststück verzückt die Fußballwelt

Im argentinischen Liga-Cup geschah etwas, was die ganze Fußballwelt in Verzückung brachte. Beim Rückspiel zwischen Newells Old Boys (einst Messis Team) und Gimnasia La Plata gab es mehrere böse Überraschungen für die Hausherren aus Rosario, die das erste Spiel 1:0 gewonnen hatten. Erstens drehte Gimnasia das Spiel, gewann 3:1 und kam sogar weiter, zweitens musste Verteidiger Stefano Callegari hinnehmen, dass er so ausgedribbelt wurde, dass er nicht einmal wusste, wo der Ball war. Er verstand die Welt nicht mehr. Der Teenager aus Venezuela, Jan Hurtado, spielte den Ball mit der Ferse über seinen Kopf zum Mitspieler, ein unglaubliches Kunststück.