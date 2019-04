Sex, Alkohol und Emotionen vor der großen Schlacht

Jon verrät Daenerys seinen wahren Namen

Am Ende kommt es zur lange erwarteten Aussprache zwischen Daenerys und Jon, der ihr in der Krypta der Starks seinen wahren Namen offenbart. Gerade rechtzeitig, bevor das Blasen des Horns die Ankunft der Armee der Untoten ankündigt. Was indessen jenseits der Mauern von Winterfell im Süden von Westeros passiert, bleibt vorerst im Dunkeln. So liefert auch die zweite der letzten sechs Folgen auf die drängendsten Fragen noch keine Antworten. Die Figuren sind jetzt in Position für die Schlacht um Winterfell, die notwendigen Wiedersehen, Begegnungen und emotionalen Gespräche sind abgehakt.