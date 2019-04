Ferkel gestohlen: Veganer hungert im Gefängnis

Kein guter Ort für einen Veganer: Fleischlose Menüs werden dort nämlich nicht serviert. Daher entschloss er sich, für die Dauer seines Aufenthalts zu fasten. „Die Erfahrung, die ich gemacht habe, war bei Weitem nicht so schlimm wie jene, die die Tiere durchmachen müssen. Sie leiden täglich, und ich musste nur 48 Stunden in Haft ertragen“, erzählte der 25-Jährige der Plattform „News.com.au“. Der Aktivist ließ bereits mit sehr provokanten Aktionen aufhorchen: So posierte er mit einem toten, geschmückten Schweinchen in einer McDonald‘s-Filiale.