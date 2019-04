Die ewige Frage: Was war zuerst da, Huhn oder Ei?

Zur Person

Renée Schroeder, geboren 1953 in João Monlevade, Brasilien, studierte Biochemie in Wien, verbrachte ihre Lehrjahre in München, Paris und in Albany/NY. Seit 2005 leitet sie das Department für Biochemie und Zellbiologie an der Universität Wien. Zwischen 2001 und 2005 war sie Mitglied der Bioethik-Kommission der österreichischen Bundesregierung, 2003 erhielt sie den Wittgensteinpreis und 2011 den Eduard Buchner Preis. 2002 wurde sie zu Österreichs Wissenschaftlerin des Jahres gekürt. In ihrem Buch „Die Henne und das Ei“ erklärt die Biochemikerin, welche Bedeutung das „Henn-Ei“ für unser zukünftiges Weltbild hat. Das Werk wurde 2012 zum Wissenschaftsbuch des Jahres gekürt.