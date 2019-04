Grubinger: Europa ist ein Sehnsuchtsort

Vergangene Woche war ich mit meinem Rennrad in Italien unterwegs. Dabei radelte ich durch kleine Dörfer und natürlich ist die Espresso-Bar der beste Ort, um mit den Leuten dort zu plaudern. Dabei zeigt sich, dass in diesen Regionen die Erwartungen und täglichen Sorgen mit denen in Österreich sehr vergleichbar sind. Und wir teilen auch eine gemeinsame Sehnsucht: Dass unsere Traditionen, der Lebensstil, wie wir ihn in ganz Europa pflegen, erhalten bleibt.