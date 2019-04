Zuerst das Formular, dann erst das Osterfeuer!

Feinstaub-Zenit beim höchsten Kirchenfest

Feinstaub, der für Atemwege, Lunge und Herz-Kreislauf-System gefährlich sein kann, ist vor allem in Beckenlagen ein Problem. Feinstaubwerte werden laufend gemessen und dürf(t)en nach einer EU-Luftqualitätsrichtlinie den Grenzwert von 50 Mikrogramm pro Kubikmeter maximal 35 Mal im Jahr überschreiten; in Österreich werden lediglich 25 Überschreitungstage geduldet. Doch in Graz wurden im Vorjahr beide Limits überschritten - und zwar an 38 Tagen. Daher ist in der steirischen Landeshauptstadt jegliches Feuer verboten. In zahlreichen Gemeinden darf es nur einen gemeinsamen Osterhaufen geben. Damit soll eine unnötige Belastung der Umwelt vermieden werden. Messungen haben zum Teil bis zu dreimal höhere Feinstaubwerte ergeben.