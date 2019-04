91-Jähriger Pflegegeld ohne Begründung gekürzt

Braucht man pro Monat mehr als 160 Stunden Betreuung, befindet man sich in Pflegestufe 4 und erhält 677,60 Euro Pflegegeld. So auch eine 91-jährige Linzerin. Beim Blick auf ihr Konto dann der Schock: Aus unerfindlichen Gründen bekam die hochbetagte Dame nurmehr 451,80 Euro ausbezahlt – diesen Betrag bekommt man, wenn man mehr als 120 Stunden Betreuung pro Monat braucht und sich daher in Pflegestufe 3 befindet. Weil die Tochter der Pensionistin nicht verstand, warum das Geld ihrer Mutter einfach gekürzt wurde und sie von der Pensionsversicherungsanstalt keine ordentliche Antwort bekommen hatte, wandte sie sich an die Arbeiterkammer.