Neues Gästehaus für Österreichs Pilgerhospiz

Hilfe für Mitbürger in Jerusalem

Aktuell geben wir 36 Christen und Muslimen Arbeit, die auch den jüdischen Mitbürgern zugutekommt - in dieser Krisenregion eine wichtige Hilfe vor Ort, damit Menschen nicht an Auswanderung denken müssen. Hinzu kommt, dass wir auch Menschen in sozialen und finanziellen Nöten helfen. Und im musikalischen Bereich Lehrer aus Europa einladen, mit Kindern und Jugendlichen hier in unserem Haus zu arbeiten - eine ganz konkrete Talentförderung und ein Beitrag zum Frieden.