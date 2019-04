Nach Banküberfall: Teil der Beute in Wald entdeckt

Rückblick: Am 12. November 2018, gegen 17 Uhr, stürmte ein zunächst noch unbekannter Täter in die Raika-Filiale in Oberau und schrie „Alles Geld her, alles Geld her!“ Mit fast 40.000 Euro konnte der Ganove daraufhin die Flucht ergreifen. Diese war aber nur von kurzer Dauer: Aufgrund eines Zeugenhinweises konnte ein 31-jähriger Verdächtiger aus Ungarn noch am selben Abend ausgeforscht werden. Und zwar in einem Bordell in Kufstein!