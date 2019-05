Wer mehr Cannabis raucht, hat bessere Orgasmen

Vor dem Sex Marihuana zu rauchen, sorgt bei Frauen für bessere Orgasmen. Das fanden Forscher in einer Studie heraus, die im Ärztejournal Sexual Medicine veröffentlicht wurde. 373 Frauen wurden beim Frauenarztbesuch gebeten, einen anonymen Fragenbogen zu ihrem Sexleben und Marihuana-Konsum auszufüllen. 34 Prozent von ihnen gaben an, vor dem Sex schon mal Cannabis geraucht zu haben. Das führte bei 69 Prozent zu mehr Spaß am Sex, bei 61 Prozent zu gesteigerter Lust und bei 53 Prozent zu besseren Orgasmen.