Neuer Trend: Klebeband statt Bikini

Joel Alvarez, ein Designer aus den USA, ist im Netz bereits seit längerem als „King of Tape“ aktiv und postet auf seinem Instagram-Account regelmäßig neue Bilder des sehr freizügigen Kleidungsstils: Klebeband am Körper. Die gewagten Muster erinnern an Unterwäsche. Mittlerweile sind seine Kreationen schon so populär geworden, dass sie auch auf Festivals, wie etwa dem Coachella, zu sehen sind. Die Folie ist dabei meist in gold oder bunt gehalten.