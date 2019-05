„No Pants Party“: Wiener feiern ohne Hosen

Die „No Pants Party“ ist wohl Österreichs erste Party ohne Hosen. „Unten ohne“ heißt es nämlich am Samstag, den 4. Mai, in der Säulenhalle in Wien. Anlässlich des internationalen „No Pants Day“ findet hier die erste hosenfreie Party des Landes statt. Unterwäsche oder Badehose sind selbstverständlich erlaubt.