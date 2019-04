Das „freshe“ City4U Wochenend-Horoskop

Liebeskummer? Glaube mir, du wirst am Wochenende deinen AHA-Moment haben! Denn es ist dein Leben und du hast nur eines - wer nicht will, der hat schon! Und zwar garantiert nicht so eine Schnitte wie dich! Party on! Und wer weiß: Der nächste Oster-Flirt ist schon bereit, mit dir die Eier auszupacken.