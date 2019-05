Das sind die neuen Gourmet-Hotspots der Stadt

#3. Herzig

Nach vielen Jahren, in denen der kreative Spitzenkoch Sören Herzig seinem Talent für die internationale und moderne Küche den letzten Feinschliff verlieh, wagte er nun den großen Schritt und eröffnete sein erstes eigenes Lokal: Das „Herzig“. Inspiriert durch seine Arbeit in verschiedenen Sterne-Restaurants in Europa und Singapur sowie durch unzählige Reisen, begeistert er seine Gäste im Erdgeschoß des ehemaligen Dorotheum-Fünfhaus neben unkomplizierten Mittagsmenüs vor allem mit einem außergewöhnlichen Fine-Dining Erlebnis am Abend. Auch das Ambiente überzeugt. Der weitläufige Innenraum wird durch bis an die Decke reichende Fenster und einen 100 Jahre alten Holzboden aus geölter Eiche geprägt. Die Wände sind in sattem Petrol gehalten und runden das Gesamtbild im „New York Gallery“-Stil ab.

Wo: 15., Schanzstraße 14

Öffnungszeiten: Dienstag bis Freitag, 11.30-14 Uhr & Dienstag bis Samstag ab 18.30 Uhr

Web: www.restaurant-herzig.at