Erleben Sie den „Bürgeranwalt“ live im ORF-Studio!

Besucher erwartet ein einmaliger Blick hinter die Kulissen der „Bürgeranwalt“-Sendung im ORF-Zentrum am Wiener Küniglberg: Die Führung beginnt am 25. April um 13.30 Uhr im Wartebereich der Gäste, wo man bereits einen Einblick in die Vorbereitungsarbeiten gewinnen kann. Um 14 Uhr startet die Aufzeichnung. Im Anschluss daran gibt es noch die Möglichkeit, Moderator Peter Resetarits und den Sendungsverantwortlichen Fragen zu stellen, die Veranstaltung endet gegen 15 Uhr. Hier finden Sie weitere Informationen zu allen ORF-Touren!