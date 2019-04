Ein Giganten-Duell als der Schlüssel im Finale

Haugen, der vor seinem Österreich-Stopp vier Jahre in der KHL, dann in Schweden spielte, agiert unspektakulär, glänzt mit seinem Stellungsspiel. Und ordnet aktuell alles dem Finale unter: „In den Play-offs bin ich der langweiligste Mensch der Welt“, so der 32-Jährige, der Mentalübungen macht und Serien schaut, kaum die Wohnung verlässt. In der es ruhig ist - weil die Karenz seiner Frau während der Saison auslief, sie in Norwegen lebt.