Der Satz „Das ist eben so“ gilt nicht mehr!

Wenn Kinder neugierig sind und den Lehrern Löcher in den Bauch fragen und die Lehrerinnen nicht mehr weiterwissen, dann sagen sie: Das ist eben so! Wenn sich die Tochter beschwert, dass der pflegebedürftige Vater medikamentös ruhiggestellt wird, dann heißt es: Er läuft so viel herum und bringt alles durcheinander und könnte stürzen, und wir können uns nicht die ganze Zeit um ihn kümmern, wir haben zu wenig Personal. Das ist eben so! Wenn die Personalkosten auf den Gewinn des Unternehmens drücken, dann heißt es: „Wir müssen Angestellte kündigen und stattdessen Leiharbeiter nehmen. Sonst wandert die Firma nach Rumänien ab. Das ist eben so!“