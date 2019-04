Baustellen-Vorbereitungen auf Westbahnstrecke

Um die Bauarbeiten im Sommer so schnell wie möglich durchführen zu können und damit die Beeinträchtigung des Bahnverkehrs so kurz wie möglich zu halten, müssen die Arbeiten minutiös geplant und vorbereitet werden. Entlang der Strecke werden derzeit im Bereich zwischen Seekirchen und Eugendorf bereits teilweise temporäre Bahnbegleitstraßen angelegt. Über diese werden jene Arbeiten abseits der Bahn abgewickelt, für die keine Gleissperre erforderlich ist, wie zum Beispiel Arbeiten an den Entwässerungsanlagen. Ein Teil der Bahnbegleitstraßen wird nach dem Abschluss der Bahnbaustelle zurückgebaut und renaturiert. Ein weiterer Teil bleibt als Wartungsweg erhalten.