Lasst den Politikern doch ihren Luxus! Außer ...

Ob Rolex oder Swatch: In der politischen Arbeit ist das egal

Auch, wenn die betonte Bescheidenheit in der Politikinszenierung derzeit Hochkonjunktur hat: ein Politiker muss keineswegs in asketischer Bescheidenheit leben, um seine Arbeit gut und anständig zu verrichten. Auch jemand, der sein Erspartes gerne in Luxusuhren angelegt sieht, kann sich für hehre, gesellschaftliche Ziele stark machen und für Gerechtigkeit eintreten. Das ist an und für sich kein Widerspruch.