Baumpflanz-Aktion inklusive Brettl-Jause

Jeder Mensch sollte zumindest einmal in seinem Leben einen Baum gepflanzt haben, so besagt es eine alte Weisheit. Schließlich sind sie die wichtigsten und effektivsten CO2-Speicher unserer Erde. Am 24. April ist der Tag des Baumes - an diesem Mittwoch lädt Waldquelle ein, im 14. Bezirk einen persönlichen Baum zu pflanzen, der mit einem Holzschild mit Namen versehen wird. City4U verlost für diese exklusive und wichtige Aktion 3x2 Plätze. Wurde der Baum erfolgreich gepflanzt, folgt eine zünftige Brettl-Jause und als Geschenk gibt es noch ein prall gefülltes Waldquelle-Goodie-Bag.