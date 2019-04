Kettenhemden sind It-Pieces für Festivals

Die lang ersehnte Festival-Saison steht endlich in den Startlöchern. Egal, ob Rock, Indie oder Electro - das richtige Styling gehört ebenso zu einem gelungenen Aufenthalt wie die richtige Musik. Und was, wäre ein cooleres Festival, um sich Inspirationen zu holen, als das Coachella in Kalifornien. Dort setzte sich in diesem Jahr vor allem ein Trend durch: Freizügige Kettenhemdchen.