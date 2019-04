Spanier stürzt beim Skifahren in Gletscherspalte

Gemeinsam mit seinem Vater und fünf Bekannten machte sich ein junger Spanier in Kärnten auf den Weg auf den Großvenediger. Der 22-jährige Skifahrer und seine Begleiter waren am frühen Nachmittag unangeseilt über über das spaltenreiche Schlatenkees in Richtung „Neue Pragerhütte“ abgefahren, als der Mann in eine Gletscherspalte stürzte.