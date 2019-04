Mädchen (13) über steile Felskante gestürzt - tot

Gleich zu zwei tödlichen Alpinunfällen ist es am Dienstag in Vorarlberg gekommen. Im Skigebiet Silvretta-Montafon verunglückte ein 35-jähriger Skifahrer abseits der gesicherten Pisten tödlich. In Lech am Arlberg stürzte ein Mädchen über eine Schneewechte - auch für die 13-Jährige kam jede Hilfe zu spät.