Haft- und Geldstrafen für die zwei BMW-Raser

Auf bis zu 230 km/h trieb der gelernte Maurer seinen Sportwagen, einen BMW 435i mit 306 PS, den er eine Woche davor gekauft hatte. In Richtung Zell am See war er an jenem Abend unterwegs, zog kurz nach der Saalfeldener Ortstafel an seinem Bekannten, den Mitangeklagten, vorbei. Der Spengler hielt mit seinem voll besetzten BMW 530d dagegen. Die Tempo-Nadel bei 190. Beide auf Vollgas! In einer Linkskurve verlor der 23-Jährige die Kontrolle und prallte gegen einen Baum. Durch die Wucht des Aufpralls riss es den Motorblock heraus. 10, 15 Meter weit flog der, schilderte der großteils geständige 22-Jährige. Und traf dessen BMW – darin saß eine im achten Monat Schwangere. „Ich hätte mein Kind fast verloren“, schluchzte sie. Sie und die weiteren Insassen kamen glimpflich davon. Wie auch der dritte involvierte Lenker aus dem Gegenverkehr.