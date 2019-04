Preuner setzt auf Sanierungen

Jährlich werden im Schnitt 50 der 1700 städtischen Wohnungen frei. Für die Sanierung stehen 900.000 Euro zur Verfügung, die nur für 30 Wohnungen reichen. Damit bleiben 20 Wohnungen übrig, die nicht mehr zu vermieten sind. Preuners Vorschlag: „Wir investieren 600.000 Euro im Jahr zusätzlich und stellen so in den kommenden fünf Jahren 100 Wohnungen wieder zur Verfügung.“ Außerdem will er 30 weitere Wohnungen in der Tulpenstraße und Linzer Bundesstraße, die seit Jahren leer stehen, um eine Million Euro renovieren. „In Summe würden das 8,5 Millionen Euro für Sanierungen bedeuten“, so der Stadtchef.