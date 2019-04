Wiederaufbau des Doms dauerte 15 Jahre

Der 16. Oktober 1944 war in Salzburg ein strahlend schöner Herbsttag. In der Stadt rechnete niemand ernsthaft mit einem Luftangriff. Salzburg war im Gegensatz zu Wien und München bis dahin von Bombardements der Alliierten verschont geblieben. Große Rüstungsfabriken und Militärlager gab es in der Stadt nicht. Doch weil im ursprünglichen Ziel Schlechtwetter herrschte, wurden die Bomber umdirigiert.