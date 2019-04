Tausend neue E-Scooter überrollen Wiener City

#goUrban

Wer etwas schneller unterwegs sein will oder eine Fahrt zu zweit genießen möchte, sollte das E-Moped von „goUrban“ ausprobieren. „Es gibt so viele Strecken, die ich mit dem Roller deutlich schneller, als mit allen anderen Fortbewegungsmitteln, zurücklegen kann. Außerdem geht es oft auch um den unvergleichbaren Fahrspaß, den unsere Nutzer gerne genießen“, erklärt Jonathan Gleixner, Co-Founder von „goUrban“, im City4U-Gespräch. Wie bei den Scootern funktioniert alles per App. Man registriert sich in wenigen Schritten, hinterlegt eine Kreditkarte und das war es auch schon. In der App sieht man, wo sich das nächste Moped in seiner Nähe befindet. Hat man es gefunden, sperrt man es via Smartphone auf, setzt einen der beiden Helme auf, der sich im Gepräcksträger befindet und schon kann die Fahrt losgehen.