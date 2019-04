Girlie-Band aus Korea heizte auf Coachella ein

Auf dem diesjährigen Musikfestival Coachella in Kalifornien gab es eine Premiere: Erstmals durfte eine zur Zeit am Höhepunkt ihres Erfolgs stehende Band aus Südkorea auftreten - Blackpink. Die vier Damen heizten dem Publikum in knappen Outfits und zu Playback ordentlich ein. Sie sind sogar so beliebt, dass ihr Auftritt live auf dem New Yorker Times Square gestreamt wurde. City4U hat Ausschnitte von dem sexy Auftritt.