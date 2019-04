Entenfamilie und Hund von Schnellstraße gerettet

Am Sonntag wurde die Asfinag in Bruck alarmiert, weil sich auf der Brucker Schnellstraße eine Entenfamilie auf der Fahrbahn befand. Die Entenmutter war mit ihren zehn Küken als „Geistergeher“ in Richtung Graz unterwegs. Der Bereich wurde umgehend gesperrt und die Enten sicher zum Murufer eskortiert.