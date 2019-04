Wiener Schamane: „Ayahuasca ist sehr gefährlich“

"Wir leben in einer Konsumgesellschaft und einer sehr schnellen Zeit. Viele Menschen sind auf der Suche nach Heilung für körperliche und seelische Probleme oder sind auf der Suche nach dem Sinn im Leben. Ein ,Wundermittel‘, das schnell und ohne großes eigenes Zutun spirituelles Wachstum oder sogar Heilung verspricht, klingt für viele sehr verlockend“, begründet Thomas Gutmeier die Popularität von Ayahuasca. Der Wiener ist seit 14 Jahren Schamane. Seine Ausbildung hat er bei Martin Brune in Deutschland absolviert, der eine westliche Form des Schamanismus lehrt. „Ich habe kurze Ausflüge in andere Richtungen gemacht, vieles war mir aber zu fremd.“