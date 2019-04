Neues TV-Format: Blind-Date im Schottenrock

In „First Dates Austria“ wird ab heute um 20.15 Uhr bei ATV die Liebe großgeschrieben. Im Wiener Restaurant „Andante“ (3., Hetzgasse 39) treffen Singles aus ganz Österreich aufeinander, um endlich ihr Perfect Match zu finden. Für das Wohl der Singles ist gesorgt. Denn Gastgeberin Natascha aus Klosterneuburg, Barkeeper Marcus aus Hietzing und Kellnerin Selina aus Hernals sorgen für die richtige Dating-Atmosphäre. In der ersten Folge treffen der 50-jährige Johnny und die 48-jährige Ingrid, beide aus der Region Südoststeiermark, aufeinander. Die beiden Steirer sehnen sich nach Treue, Spaß und Ehrlichkeit in einer Beziehung und möchten sich endlich neu verlieben. Beide haben klare Vorstellungen von ihrem Lebenspartner. „Sie sollte nicht rauchen, wenn möglich, wenig Alkohol konsumieren, sportlich sein und schlank“, ist sich Johnny sicher. Ingrid sucht auf alle Fälle nach einem festen Partner fürs Leben. Doch ob der Funke wirklich überspringt?