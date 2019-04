Zahlen-Verwirrspiel um Planstellen und Köpfe

Für Laien mutet es in Summe wie ein Verwirrspiel mit Zahlen an. Zumindest für Polizei-Gewerkschafter Walter Deisenberger ist das nichts Neues: „2016 wurden bereits ähnliche Zahlen dementiert. Seit Jahren ist die Rede von mehr Aufnahmen als Abgängen oder Ausfällen, das stimmt aber so nicht.“ Für den Gewerkschafter gehe es um die Polizisten, die wirklich mehr auf Streife gehen. „Da dies nicht der Fall ist. Wir haben ein Minus und kein Plus.“