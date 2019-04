Reales Fortnite-Spiel auf einsamer Insel

Der virtuelle Spielspaß kann anscheinend langweilig werden, vor allem, wenn man zu viel Geld hat. So geht es offensichtlich auch einem anonymen Millionär. Dieser hat nämlich eine Stellenanzeige auf dem Luxus-Onlinemarkt Hush gepostet. Er sucht einen talentierten und erfahrerenen Game Maker, also einen Spielebauer, der sich auch im Eventmanagement auskennt. Dieser soll ihm helfen, eine einsame Insel in eine Spielarena á la Fortnite zu verwandeln.