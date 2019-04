GWG steckt 51 Millionen in Neubauten und Sanierung

28.000 von 46.000 – fast zwei Drittel aller Wohnungssuchenden im Land ob der Enns wollen nach Linz ziehen. Ein Bedarf, der sich auch in der Bau-Tätigkeit niederschlägt: So wurde die Stadt 2018 um 1000 Wohnungen größer – und es geht munter weiter! Die GWG etwa hat heuer 693 Wohneinheiten in Bau oder Planung