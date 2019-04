ÖVP und FPÖ erhöhen Druck wegen SPÖ-Billigst-Camp

ÖVP und FPÖ haben den Ton ihrer Kritik an einem Billigstpachtvertrag der SPÖ-Jugend am Attersee sehr verschärft. Trotzdem hält die SJ bei diesem Parteijugend-Camp an ihren Idealen eines freien Seezugangs und sozialen Campingurlaubs-Angeboten fest. Heute (16. April) wird am Abend wieder mit dem Verpächter Land OÖ verhandelt.