Ihre ersten „Kunden“ waren die eigenen Puppen

Sie will sich selbstständig machen

„Ich wollte immer schon Friseurin werden“, sagt Vanessa, die nach einem Schnuppertag die Zusage von Gregory John, der sich selbst als „Tagverschönerer“ bezeichnet, hatte. Mittlerweile ist sie bereits im zweiten Lehrjahr und blickt nach vorne: Nach der Lehre will sie noch einen Visagisten- und Kosmetik-Kurs machen, danach plant sie den Schritt in die Selbstständigkeit, will als mobile Friseurin aktiv sein.