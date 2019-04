Freiwillige Opfer ließen sich die Knochen brechen

Tunesischer Migrant gestorben

In einem Fall sei ein tunesischer Migrant sogar gestorben. Dem Mann waren schwere Verletzungen zugefügt worden. Weil er sich wegen der Schmerzen beklagte, wurde ihm Crack verabreicht. Er starb schließlich an einem Herzstillstand. Erst durch diesen Toten war die Polizei überhaupt auf die Spur der Verbrecher gekommen. Zunächst war angenommen worden, dass der Tunesier bei einem Verkehrsunfall umgekommen war. Seine Leiche war auf einer Straße in der Nähe Palermos gefunden worden.