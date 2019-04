Rotes Kreuz hielt IS-Entführung fünf Jahre geheim

Vor über fünf Jahren wurde eine neuseeländische Rotkreuz-Krankenschwester gemeinsam mit ihren zwei Fahrern in Syrien von der Terrormiliz Islamischer Staat entführt. Nun ist das Internationale Rote Kreuz mit seinem bisher längsten Entführungsfall an die Öffentlichkeit gegangen - in der Hoffnung, dass man Louisa Akavi trotz der langen Ungewissheit lebend zurückkehrt. Laut Angaben der Hilfsorganisation erhielt man im vergangenen Dezember Hinweise darauf, dass Akavi noch lebt. „Nachdem der IS seine letzten Gebiete verloren hat, waren wir der Meinung, dass es jetzt an der Zeit ist, sich zu äußern“, teilte die Organisation mit.