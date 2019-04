Tradition: Kärntner Landjugend feiert 70 Jahre

Die offizielle Jubiläumsfeier gab es am vergangenen Samstag in Feldkirchen, wo die 15. Nacht der Landjugend Kärnten über die Bühne ging. Highlight war an diesem Abend die Bekanntgabe der besten und aktivsten Ortsgruppe in Kärnten. Die Landjugend Moosburg belegte den ersten Platz und bekam für ihr Engagement den begehrten „Goldenen Löwe“ verliehen.