Kapuzinerberg-Garage ist noch ein Thema

„Ja, diese Möglichkeit wurde besprochen“, sagt Stadtchef Harald Preuner. Aber nur als eine Möglichkeit, betont er. Ebenso wird das Messezentrum näher in Betracht gezogen. „Dort gibt es viel Platz und es geht auch um eine Messebahn. Das ganze Areal müssen Experten planen“, so Vize Auinger. Jetzt schon so gut wie fix: An Regentagen im Sommer soll es für Auto-Tagestouristen eigene Shuttlebusse von der Messe zum Hanuschplatz geben. Diese sollen ausschließlich mit Gas betrieben werden.