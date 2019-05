Schleichendes Grauen: „Das Fleisch der Vielen“

„Sie war nicht Hand und Mund der Gemeinschaft. Sie war ihre Nahrung.“

Wir stürzen zusammen mit Jana und Tim in das alte, leerstehende Hotel. Vor Jahrhunderten wurde es zuletzt bewohnt und doch hört man Geräusche. Schaben. Reiben. Vielleicht sind es Obdachlose oder Teenager, die sich hier verstecken? Aber woher kommen die seltsamen, leeren Stellen im Putz und wer macht sich die Mühe alte Telefone in Reih und Glied zu positionieren. Als der Handyakku leerer, Jana langsamer und ihr Freund Tim schneller wird, beginnt sich alles zu verzerren. Es gibt keine großen Schreckmomente, aber viele Kleine. Wir fürchten uns mit Jana, denn Tim scheint stiller zu werden. Seltsamer. Alles sei gut, versichert er uns mit Staub bedeckt, hier habe er einen Ausgang gefunden.



Die beeindruckenden, dynamischen Panels sind wie ein Labyrinth und es geht tiefer, bis das Weitergehen schwer wird. Haare. Ja, wirkliche Haare schwemmen bald an die Füße, dann an die Knie und dann in den Mund. Was passiert hier und wieviel Benzin ist noch in dem kleinem Feuerzeug und wann erlischt auch das letzte Licht im Grand Hotel Astoria?