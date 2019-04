Mysteriöser Crash mit Diplomaten-Auto in London

In London ist es am Samstag in der Nähe der ukrainischen Botschaft zu einem mysteriösen Zwischenfall gekommen: Ein Mann hat mit seinem Auto gleich mehrere parkende Fahrzeuge gerammt - auch das der Botschafterin. Die Polizeibeamten eröffneten daraufhin das Feuer, verletzt wurde aber niemand. Ob es sich um einen Unfall oder einen gezielten Angriff handelte, sei laut Exekutive derzeit Gegenstand der Ermittlungen.