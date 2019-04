Bolzenschneider, Pkw: So begann AUA-Millionen-Coup

Jetzt kursieren Überwachungsvideos: Sicherheitsvorkehrungen scheinen am Flughafen in Tirana kein Hindernis zu sein. In den Aufnahmen ist zu sehen, wie ein weißer Transporter mit überhöhter Geschwindigkeit zum Flughafenplatz vorfährt und dort anhält. Zwei Gangster steigen aus, einer öffnet mit einem simplen Bolzenscheider in weniger als 60 Sekunden das Tor der Feuerwehrzufahrt zum Flugfeld, während ein anderer die Betonschutzwand an das Auto anbindet und entfernt. In nur vier Minuten hat die Bande so ihren Millionenraub durchgezogen.