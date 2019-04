Jung, kreativ: Szene mit neuer Perspektive

Die Szene der jungen Filmer in Salzburg ist eine kreative: „Es gibt so etwas wie die Rock ’n’ Roller des Films“, meint Martin Hasenöhrl aus Wals-Siezenheim, der selbst seit 15 Jahren im Geschäft ist. Erste Erfolge feierte er mit seinem Schnalzer-Film, reiste mit der Kamera dann bis nach Afrika und organisiert jetzt das Bergfilmfestival in Das Kino. Hasenöhrl: „Der Boom an Regionalität zieht sich auch in die Filmbranche hinein. Die Leute schätzen, was in ihrer Nähe entsteht.“