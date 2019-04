Gletscher: Das ewige Eis mit dem Ablaufdatum

Die heimischen Gletscher gehen weiter drastisch zurück. So lautet das zwar erwartete, nichtsdestotrotz erschütternde Fazit des Gletscherberichts 2017/2018 des Österreichischen Alpenvereins. Allein das Viltragenkees in der Osttiroler Venedigergruppe verlor 128 Meter. Trendumkehr ist laut Experten keine in Sicht.