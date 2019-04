Mark muss in der Produktion auf Sparflamme fahren

Im April 2018 gab der Metallteile-Hersteller bekannt, dass er in Spital am Pyhrn erneut ausbauen wird. „Wir haben das für einen Großauftrag gemacht“, sagt Rudolf Mark. Platz wurde geschaffen, Anlagen gekauft, neue Mitarbeiter aufgenommen - doch dann schlug die Krise in der Auto-Industrie zu, der Großauftrag hat sich verschoben.